Названа дата открытия участка зеленой ветки метро в Москве Движение между станциями метро «Автозаводская» и «Орехово» возобновят 10 мая

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Закрытие участка Замоскворецкой линии Московского метрополитена от станции «Автозаводская» до «Орехово»

Движение между станциями столичного метро «Автозаводская» и «Орехово» возобновят в среду, 10 мая, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на перегоне «Царицыно» — «Кантемировская» завершили работы по строительству новых тоннелей, передает АГН «Москва». 9 мая на юге Замоскворецкой линии прошел технический пуск участка между этими станциями.

Сегодня мы совершаем технический пуск, а завтра более 600 тыс. пассажиров смогут снова поехать привычным маршрутом на метро. Так что я поздравляю жителей, и огромные слова благодарности строителям и Московскому метрополитену, — сказал Собянин.

Он отметил, что участок планировалось отремонтировать за 1,5 года, но работы завершили за шесть месяцев. Градоначальник также пояснил, что участок линии был построен с проектными нарушениями в 80-х годах и передвигаться по нему до реконструкции было практически невозможно. В реконструкции были задействованы более трех тысяч человек, отметил Собянин.

4 мая анонимные источники СМИ сообщали, что работы по строительству на зеленой ветке будут закончены досрочно, в конце мая. В итоге открытие участка перенесли на первую половину месяца.