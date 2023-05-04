Движение на участке Замоскворецкой линии метро откроют досрочно РБК: сквозное движение по Замоскворецкой линии метро возобновится 10 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сквозное движение по Замоскворецкой линии метро в Москве будет возобновлено 10 мая, сообщает Telegram-канал РБК со ссылкой на источники в столичном метрополитене и дептрансе. Ранее власти мегаполиса обещали, что закрытый на ремонт участок линии между станциями «Автозаводская» и «Орехово» возобновит работу в конце мая.

Реконструкция на участке Замоскворецкой линии была начата 12 ноября 2022 года. Собеседники издания рассказали, что на 9 мая запланировано его торжественное открытие, а перевозка пассажиров по нему начнется с утра 10 мая.

Ранее сообщалось, что на Большой кольцевой линии (БКЛ) произошла остановка движения из-за работ застройщика, проводившихся без согласования с метрополитеном. По факту инцидента СКР возбудил уголовное дело. Частную строительную компанию, проводившую забор земли, обвинили в нарушении правил безопасности.

Открытие БКЛ состоялось 1 марта. Президент Владимир Путин поздравил жителей столицы и Подмосковья с этим событием, отметив, что столь масштабный проект был осуществлен благодаря упорству правительства Москвы. Он также выразил благодарность строителям за проведение работ в сжатые сроки. Запуск новой линии улучшил транспортное обслуживание 34 московских районов, в которых в общей сложности проживает 3,3 млн человек.