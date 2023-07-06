Еще один пожар произошел в Москве в здании напротив БЦ «Ямская-Сити» RT: еще один пожар произошел в Москве в здании напротив БЦ «Ямская-Сити»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще один пожар вечером 6 июля произошел в Москве у станции метро «Белорусская» в здании бывшего казино Golden Palace напротив бизнес-центра «Ямская-Сити» на 3-й улице Ямского Поля. По данным RT, возгорание началось на втором этаже.

По неподтвержденной информации СМИ, в результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали.

Предположительно, возгорание могло произойти в здании бывшего казино Golden Palace на севере Москвы.

По данным ТАСС, пожар произошел на 3-й улице Ямского Поля в четырехэтажном здании, в котором расположены театральная и танцевальные студии. Очаг находился на втором этаже, пламя распространилось на площади 40 квадратных метров, Возгорание ликвидировали. По информации от источника агентства, в результате пожара три человека пострадали, впоследствии один из них скончался. Согласно данным МЧС, пожарные спасли 10 человек из горящего здания.

Также 6 июля пожар также произошел на втором этаже бизнес-центра «Ямская-Сити». Пострадали несколько человек. На видео показали, как пожарные эвакуировали мужчину из горящего здания с помощью автолестницы.