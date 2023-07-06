Ресторан «Пушкинъ» загорелся в Москве

Фото: Антонина Краснова/ТАСС

В центре Москвы загорелся ресторан «Пушкинъ». Пожарные прибыли на место, на кровле трехэтажного здания происходило открытое горение, которое было ликвидировано, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В 19:56 06.07.2023 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Тверской бульвар, д.26 <...> Принятыми мерами открытое горение на кровле ликвидировано.

Пожарные проверяют помещения. Дальнейшая информация уточняется. , - сообщили в столичном главке МЧС.

Движение по четной стороне в сторону Тверского бульвара перекрыто из-за работы пожарной техники, предупредили в МЧС. Водителей призвали прокладывать маршрут с учетом перекрытия движения.

Движение по Тверскому бульвару перекрыто от Площади Никитских ворот до улицы Тверская, сообщили в Telegram-канале дептранса Москвы. Также на Тверском бульваре временно задерживаются автобусы м5, с344 и с511, добавили в ведомстве.

Будьте внимательны, слушайте объявления водителей

Опубликованы видео, на которых видно объятую пламенем крышу ресторана. Здание окутано густым черным дымом.

По данным Telegram-канала Mash, из здания эвакуировали более 100 человек, включая персонал и гостей.

Ранее на севере Москвы произошел пожар в бизнес-центре «Ямская-Сити». Загорание наблюдалось на втором этаже, прибывшие на место спасатели провели эвакуацию,