Два человека пострадали при пожаре в БЦ «Ямская-Сити» на севере Москвы МЧС Москвы: два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на 3-й улице Ямского Поля

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

В Москве в бизнес-центре на 3-й улице Ямского Поля вспыхнул пожар, возгорание наблюдается на втором этаже четырехэтажного здания, на месте работают спасатели, сообщили NEWS.ru в пресс-службе московского главка МЧС. По данным ведомства, пожарным удалость спасти семь человек, по меньшей мере два человека пострадали.

В 18:35 <...> поступило сообщение о пожаре по адресу 3-я улица Ямского Поля, дом 22, корпус 3, строение 3. <...> Пожарные принимают меры для ликвидации загорания. <...> Cпасли семь человек, к сожалению, пострадали два человека, — сообщили в МЧС Москвы.

В 20:28 пожар в БЦ «Ямская-Сити» полностью потушили.

Telegram-канал SHOT сообщал, что во время пожара в бизнес-центре несколько человек из-за дыма не могли выбраться из офисов и кричали о помощи. По данным канала, возгорание могло произойти на складе одежды на втором этаже.

Пожар вспыхнул в бизнес-центре напротив бывшего казино Golden Palace, из горящего здания эвакуируют людей, сообщил Telegram-канал Агентства «Москва». По его информации, на третьем этаже БЦ звала на помощь девушка, которая из-за пожара и задымления оказалась отрезана от путей эвакуации.

По данным Telegram-канала Mash, число пострадавших увеличилось до трех, пожар локализован.

Опубликовано видео, на котором мужчину эвакуируют из горящего БЦ «Ямская-Сити» с помощью автолестницы. По информации Mash, еще трех человек эвакуировали с другой стороны здания, по последним данным, всего спасли 11 человек.

Ранее пожар произошел в жилой пятиэтажке в районе Филевский Парк на западе Москвы. По предварительным данным, у одного из жильцов взорвался телевизор, хозяин квартиры, несмотря на парализованными ноги, добрался до окна и позвал на помощь, соседи помогли ему выбраться. По словам очевидцев, огонь впоследствии распространился на несколько этажей.