Стали известны подробности взрыва и пожара в квартире на западе Москвы Хозяин взорвавшегося в квартире на западе Москвы телевизора звал на помощь из окна

Фото: Агентство «Москва»

В районе Филевский Парк на западе Москвы в квартире одного из жилых домов взорвался телевизор, при этом хозяин, у которого были парализованы ноги, сумел добраться до окна и позвать на помощь, рассказала «Газете.Ru» жительница соседнего дома. По ее словам, после взрыва начался пожар, который распространился на несколько этажей пятиэтажки.

Он дополз до окна, крикнул в окно: «Вызывайте, пожалуйста, пожарных, у меня взорвался телевизор». Говорят, что еще на скорой увезли одну женщину из соседней квартиры, этажом выше. Сильных у них травм нет, только угорели. <...> Максимальный урон на втором и третьем этажах. У нас дом на газу, поэтому я переживала, что что-то будет, — рассказала женщина.

По ее словам, взрывной волной выбило окно на втором этаже, а начавшийся пожар распространился вплоть до пятого этажа. Как уточняет издание, ЧП произошло на Минской улице, в квартире 67-летнего мужчины взорвался телевизор. Выбраться из квартиры ему помогли соседи.

Cообщение о пожаре по адресу: ул. Минская, д. 6, к. 1, поступило в 13:58. Пожар был полностью ликвидирован в 14:31. Пресс-служба МЧС России по Москве со ссылкой на «Мосгаз» отметила, что причиной взрыва в квартире был не газ.