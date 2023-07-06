В жилом доме на западе Москвы прогремел взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в одной из квартир в жилом доме на Минской улице прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Как уточнили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Москве, после хлопка помещение загорелось. В результате происшествия был спасен один человек.

В 13:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Минская, д. 6, к. 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений, происходило загорание вещей и мебели на общей площади около 20 кв. м. в одной из квартир на втором этаже жилого дома. В ходе работ по ликвидации пожара был спасен один человек, спасенный передан медикам для осмотра, — рассказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар был полностью ликвидирован в 14:31, пострадавших нет. При этом источник Telegram-канала «112» утверждает, что пострадавший есть, им оказался 67-летний хозяин квартиры, мужчину парализовало и он не смог самостоятельно эвакуироваться из помещения, ему помогли соседи. По данным канала, в квартире взорвался телевизор.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в Волгограде взорвался бытовой газ. Взрыв произошел в ночь на 21 апреля в пятиэтажном здании на улице Титова, возникший пожар перекинулся на соседние квартиры. Пострадали три квартиры на втором и третьем этажах, в одной из них частично обрушилось межкомнатное перекрытие. По словам очевидца, ударной волной выбило дверь подъезда дома и окна в соседних домах, а упавшее ограждение балкона повредило припаркованный автомобиль. Пострадавших нет.