В многоквартирном доме Волгограда взорвался газ

Фото: volgoproc_pravo/t.me

В многоквартирном доме в Волгограде взорвался бытовой газ. Взрыв произошел в ночь на 21 апреля в пятиэтажном здании на улице Титова, возникший пожар перекинулся на соседние квартиры, рассказал «360» житель дома Кирилл Миролюбов, предоставивший видеозапись с места происшествия.

Уточняется, что инцидент произошел около 04:00. Газ взорвался в квартире на втором этаже третьего подъезда. Пострадали три квартиры на втором и третьем этажах, в одной из них частично обрушилось межкомнатное перекрытие. По словам очевидца, ударной волной выбило дверь подъезда дома и окна в соседних домах, а упавшее ограждение балкона повредило припаркованный автомобиль.

После взрыва возник пожар на площади 20 кв. м, он был потушен в 05:20. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Прокуратура Волгоградской области начала проверку происшествия. По предварительным данным, 87-летняя хозяйка квартиры, где произошла утечка газа, находилась на обследовании в больнице.

Сообщается, что дальнейшая судьба дома пока неизвестна. Его могут признать аварийным или восстановить.

Ранее при взрыве газового баллона в жилом доме в городе Жанаозен Мангистауской области Казахстана погиб один человек. В результате ЧП пострадали 12 человек, в том числе восемь детей.