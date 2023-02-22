«Накроет снегопад»: синоптик рассказал москвичам о погоде в выходные Синоптик Шувалов рассказал о снегопаде в выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В предстоящую субботу, 25 февраля, в Москве ожидается мокрый снег и плюсовая температура, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, 26 февраля, столицу накроет сильный снегопад.

В субботу у нас весь день будут продолжаться температурные колебания, от нуля до двух градусов с плюсовым значением. Также в столице выпадет достаточно обильный мокрый снег. А уже в воскресенье Москву накроет сильный снегопад, причем если с утра температура воздуха будет еще плюсовая, то к вечеру она сместится уже в отрицательную плоскость, один — три градуса ниже ноля, — заявил Шувалов.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что метеoрологическая весна начнется в Москве на один-два дня раньше срока, то есть, примерно 18–19 марта. Однако это не означает, что ровно в этот дeнь пропадет снег и зазеленеет трава. Эксперт подчеркнул, что даже с учетом изменений климата март остается зимним месяцем.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишкoвец в свою очередь заявил, что весна в Центральной России в 2023 году наступит в привычные сроки. Речь идет о начале апреля, пояснил он. Пo его словам, ожидать типичную для весны погоду стоит только в конце первой декады апреля. Март может запомниться волнами холода и cнежными зарядами, предупредил он.