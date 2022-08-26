На западе Москвы у мужчины украли более 33 млн рублей при обмене валюты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Курской области лишился 33 миллионов рублей при попытке сдачи валюты в одном из обменных пунктов, сообщают Известия. Инцидент произошёл во 2-м Сетуньском проезде на западе Москвы.

Безработный 44-летний мужчина приехал в офис обменника с пачкой наличных. Мошенник, под видом кассира приняв от клиента деньги, сбежал с места преступления, — сообщает издание.

Сообщается, что потерпевший успел заметить за стеклом обменного пункта второго человека, предположительно, сообщника афериста. Оба скрылись в неизвестном направлении, их личности устанавливаются следствием.

На месте были обнаружены вещественные доказательства: травматический пистолет, нож, рация. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что трое преступников в балаклавах и с автоматами ограбили золотодобывающее предприятие в Мотыгинском районе под Красноярском, передает Telegram-канал Kras Mash. Сообщается, что злоумышленники вынесли из вагончика больше килограмма драгметалла и 210 тысяч рублей наличными. Один из работников пострадал — его ударили по голове прикладом.