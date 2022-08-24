В Красноярском крае трое с автоматами ограбили золотодобывающее предприятие

Фото: Martin Moxter/imagebroker.com/Global Look press

Трое преступников в балаклавах и с автоматами ограбили золотодобывающее предприятие в Мотыгинском районе под Красноярском, передает Telegram-канал Kras Mash. Сообщается, что они вынесли из вагончика больше килограмма драгметалла и 210 тысяч рублей наличными. Один из работников пострадал — ему ударили по голове прикладом.

Вагончик в поселке Южно-Енисейск был без охраны. Преступники знали, где спрятано самое дорогое, вломились в балок и, угрожая оружием, вынесли 210 тысяч рублей и золото, — говорится в публикации.

Покидая прииски, злоумышленники прокололи шины у автомобилей работников, чтобы их не смогли догнать. Сообщается, что на место ЧП вылетел вертолет с сотрудниками уголовного розыска.

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