На юге Москвы нашли тело 12-летнего мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юге Москвы под окнами многоэтажки на Варшавском шоссе обнаружили тело 12-летнего мальчика, сообщили местные жители в паблике «Чертаново» в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, причиной смерти мог стать суицид. Жильцы дома рассказали, что вызвали экстренные службы и пытались поддержать родителей.

Ужас что творилось, у меня под окнами все произошло. Единственное, что успел — скорую вызвать да таблетки валерьянки вынести родителям, — рассказал сосед мальчика.

По данным «Московского Комсомольца», прибывшие на место правоохранители предположили, что мальчик покончил с собой. Отмечается, что на эту версию событий указывает характер травм. Столичный Следственный комитет проводит расследование по факту произошедшего. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно.

Ранее в Кемерово обнаружили мертвой сбежавшую из дома 15-летнюю школьницу. За три дня до трагедии она поссорилась с мамой и ушла из квартиры и не вернулась. В Сети предполагают, что девочка могла покончить с собой — якобы на это указывает то, в каком положении находилось тело. В то же время друг школьницы рассказал, что девочка накануне «написала, что больше ее не увидят».