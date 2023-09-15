На станции «Печатники» мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вечером в пятницу на станции «Печатники» Московского метрополитена пассажир случайно упал на рельсы, сообщает MSK1.RU. Благодаря тому, что мужчина успел вовремя сгруппироваться, он остался жив.

Судя по опубликованной записи, пассажир самостоятельно выбрался из-под наехавшего на него поезда. На место прибыли несколько сотрудников полиции.

Как уточнили в департаменте транспорта Москвы, несмотря на инцидент движение по Большой кольцевой линии метро продолжалось согласно расписанию. Во время происшествия несколько последующих поездов на короткое время замедлили скорость, чтобы обеспечить безопасный интервал между ними.

В мае на Кольцевой линии метро на станции «Белорусская» пьяный мужчина упал на пути и выжил после того, как ему на помощь пришел другой москвич, спрыгнувший на рельсы и начавший сигнализировать машинисту приближающегося поезда, чтобы тот остановился. Пострадавшего госпитализировали.

В апреле мужчина средних лет скончался на месте, упав на рельсы на станции метро «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской линии. Он попал под поезд, следовавший в сторону станции «Бульвар Дмитрия Донского». Машинист не смог вовремя среагировать. По одной из версий, погибший мог упасть на пути преднамеренно.