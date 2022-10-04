Мужчина бросил петарду в банкомат на станции метро «Нагатинская» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина бросил петарду в банкомат, находящийся у выхода со станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram. В результате ЧП никто не пострадал.

В результате хлопка петарды никто не пострадал, банкомат получил повреждения, — говорится в сообщении.

Злоумышленника уже опознали, его поисками занимается полиция.

Ранее в Москве закрыли станцию метро «Владыкино». Отмечалось, что на станции мужчина случайно разбил банку с бромом возле входа. Для очистки станции на место прибыли специалисты для дезактивации и промывки места разлива брома.

Некоторые пассажиры сообщали, что почувствовали «резкий и достаточно едкий запах». У некоторых началось головокружение. Отмечается, что на станции пахло хлором или белизной.