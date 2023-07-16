На севере Москвы прохожие нашли годовалого ребенка

Фото: Прокуратура Москвы

Место обнаружения младенца

Прохожие обнаружили годовалого мальчика вблизи одного из жилых домов на Сельскохозяйственной улице в Москве, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Ребенка передали на осмотр медицинским работникам. Полиция устанавливает личности родителей младенца.

Малолетний мальчик без видимых телесных повреждений передан для осмотра медицинским работникам, — говорится в сообщении.

Ранее житель города Бийска Алтайского края обнаружил тело новорожденного младенца в яме уличного туалета. Причины смерти ребенка на данный момент не установлены. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство новорожденного». Обстоятельства трагедии выясняются.

До этого 11-летнюю девочку нашли убитой в Челябинской области. На теле ребенка обнаружили множество ножевых ранений. В убийстве заподозрили отца подруги. СМИ писали, что предполагаемый убийца принимал участие в поисках школьницы, и что в день перед убийством выпил несколько бутылок пива, хотя знал, что ему категорически противопоказан алкоголь.

Ранее в Челябинске выпал из окна 42-летний отец, зарезавший девятилетнюю дочь. Местные жители увидели мужчину под окнами и вызвали полицию и скорую. Тело девочки нашли при вскрытии квартиры.