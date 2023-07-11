Стало известно о проблемах со здоровьем у убийцы девочки под Челябинском «112»: врачи подозревали у убийцы девочки в Челябинской области неврологические отклонения

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Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Челябинской области в раннем детстве едва не умер от пневмонии, получил кислородное голодание и проблемы с сосудами мозга, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, родственники задержанного также рассказали силовикам, что врачи подозревали у него рассеянный склероз и неврологические отклонения.

По данным «112», в день убийства девочки мужчина выпил несколько бутылок пива, хотя знал, что ему категорически противопоказан алкоголь в любых количествах. При этом он не смог объяснить следователям, как произошло убийство.

Предположительно, с девочкой он был почти не знаком, при этом к детям всегда относился лояльно и даже не повышал голос на свою дочь. Мужчине предстоит пройти ряд экспертиз, ожидается, что вскоре ему изберут меру пресечения.

Девочка пропала вечером 9 июля, спустя двое суток ее тело с множеством ножевых ранений нашли в лесу. Подозреваемым оказался отец подруги погибшей, с которым она отправилась на прогулку незадолго перед исчезновением. Мужчина признал вину и показал следователям место, где спрятал труп. СМИ сообщали, что предполагаемый убийца девочки также участвовал в ее поисках.