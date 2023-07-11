Тело новорожденного младенца нашли в уличном туалете на Алтае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Бийска Алтайского края обнаружил тело новорожденного младенца в яме уличного туалета, сообщил источник РЕН ТВ. О причинах смерти ребенка на данный момент неизвестно.

ЧП произошло на улице Проточная. Мужчина обнаружил тело ребенка, когда приехал в гости к матери, и сразу вызвал полицию. Правоохранители выяснили, что к матери мужчины днем ранее приезжали родственники.

К ней приезжали взрослая женщина, ее дочь с мужем и двумя маленькими детишками, — рассказал источник.

Пока неизвестно, связаны ли родственники женщины с происшествием. По статье «убийство новорожденного» возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее 11-летнюю девочку нашли убитой в Челябинской области. На теле ребенка обнаружили множество ножевых ранений. В убийстве заподозрили отца подруги. СМИ писали, что предполагаемый убийца принимал участие в поисках школьницы, и что в день перед убийством выпил несколько бутылок пива, хотя знал, что ему категорически противопоказан алкоголь.

Следственный комитет показал видео допроса мужчины. В отношении него возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.