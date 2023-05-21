На Москву надвигаются дожди с грозами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гроза в Москве

С утра до вечера в Москве ожидаются дожди, грозы, сильный ветер, передает Telegram-канал комплекса городского хозяйства со ссылкой на синоптиков. Дожди в некоторых районах города и Подмосковья продолжаются с ночи предыдущего дня.

По прогнозам синоптиков, сегодня с 09:00 до 18:00 в столице ожидаются дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с, — говорится в сообщении ведомства.

В комплексе горхозяйства призвали горожан быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июльская жара с большой долей вероятности вернется в Центральную Россию в конце следующей недели. Воздух прогреется до 28 градусов выше нуля. Ранее температура поднималась до уровня климатической нормы июля в регионе 18 мая.

До этого Вильфанд предупреждал, что ливни будут продолжаться в Москве на протяжении всех выходных. Также он допускал, что пасмурная погода сохранится и в начале следующей недели, однако температура воздуха станет выше и составит в понедельник и вторник порядка 18–23 градусов.