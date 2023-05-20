Росгидромет назвал сроки возвращения июльской жары в Центральную Россию Вильфанд: июльская жара вернется в Центральную Россию в конце следующей недели

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Июльская жара с большой долей вероятности вернется в Центральную Россию в конце следующей недели. Тогда воздух прогреется до 28 градусов выше нуля. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ранее температура поднималась до уровня климатической нормы июля в регионе 18 мая.

Предварительные расчеты показывают, что есть большая вероятность, более 80%, что температура во второй половине недели будет повышаться, в период с 25 по 28 мая ночная температура будет 10–15 градусов, а дневная — 23–28. Возвращается июльская погода, — сказал метеоролог.

Он добавил, что в конце будущей недели ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, который будет восприниматься «как радость».

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов сообщил, что похолодание в Москве продержится до начала следующей недели, ожидается, что тепло вернется в столицу к 23 мая. По словам синоптика, вместе с потеплением в Москву придут дожди.

Роман Вильфанд также предупреждал жителей Москвы о пасмурной погоде, которая будет сохраняться в течение нескольких дней.