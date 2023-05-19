Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло Синоптик Шувалов: тепло вернется в Москву с дождями в начале следующей недели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Похолодание в Москве продержится до начала следующей недели, ожидается, что тепло вернется в столицу к 23 мая, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По словам синоптика, вместе с потеплением в Москву придут дожди.

Похолодание в Москве закончится ко вторнику следующей недели. Минимальная же температура будет +4 градуса, но только ночью. Правда, с возвращением тепла в столицу придут и дожди, — сообщил метеоролог.

Ранее Шувалов рассказал, что в эти выходные в Москве ожидается облачная погода, днем температура составит +17...+19 градусов. По словам синоптика, фронтальный раздел принесет прохладу, но погода будет вполне соответствовать майской норме. Возможен небольшой дождь, вероятность осадков увеличится к 21 мая.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупреждал жителей Москвы о пасмурной погоде, которая будет сохраняться в течение нескольких дней. По его словам, уже 19 мая возможны кратковременные дожди, а 21 мая могут быть ливни с грозой и усилением ветра до 15 метров в секунду. При этом Вильфанд не исключил, что 25-градусная жара вернется в Москву уже к середине будущей недели.