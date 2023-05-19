«Дожди и понижение температуры»: метеоролог о погоде на выходные в Москве Синоптик Шувалов заявил, что в выходные в Москве может быть облачно и дождливо

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В предстоящие выходные в Москве ожидается облачная погода, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура опустится до 17–19 градусов.

Фронтальный раздел принесет на выходные прохладную погоду, но вполне в майских нормах. Температура составит 17–19 градусов тепла днем. В субботу дожди маловероятны, а в воскресение вероятность осадков увеличится. Облачная зона с востока принесет небольшие дожди, — рассказал Шувалов.

Ранее сообщалось, что россияне обсуждают прогноз, согласно которому летом в стране ожидается аномальная жара до плюс 40 градусов. По словам специалистов, с непривычно жаркой погодой могут столкнуться жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока. NEWS.ru поговорил с синоптиками и узнал, каким будет лето в России в 2023 году.