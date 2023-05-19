Гидрометцентр предупредил москвичей о грядущем ненастье Вильфанд: ливни и грозы прогнозируются в Москве в воскресенье, 21 мая

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

В Москве в ближайшие пять-шесть дней ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями. В воскресенье, 21 мая, прогнозируются ливни, грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду, Об этом в беседе с ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погода меняется. В пятницу уже будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, температура понизится сразу на 8 градусов — до плюс 17–19 градусов. В субботу и воскресенье аналогичная температура днем, <...> 21 мая — непродолжительные ливни, условия для грозовой деятельности, усиление ветра до 15 метров в секунду, — рассказал метеоролог.

Он отметил, что пасмурная погода, предположительно, сохранится и в начале следующей недели, однако температура воздуха станет выше и составит в понедельник и вторник порядка 18–23 градусов со знаком плюс.

Что касается возвращения 25-градусной жары, то это, по словам Вильфанда, возможно к середине будущей недели.

Ранее сообщалось, что россияне обсуждают прогноз, согласно которому летом в стране ожидается аномальная жара до плюс 40 градусов. По словам специалистов, с непривычно жаркой погодой могут столкнуться жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока. NEWS.ru поговорил с синоптиками и узнал, каким будет лето в России в 2023 году.