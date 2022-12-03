На МКАДе бензовоз повис на отбойнике

В Москве на 103-м км МКАД бензовоз наехал на барьерном ограждении, разделяющий поток движения, передает Telegram-канал «Московские новости». О том, при каких обстоятельствах грузовое авто наехало на отбойник, источник не уточняет. На опубликованных кадрах видно, что большегруз перегородил по одной полосе в каждую сторону, через другие пытаются прорваться спасательные службы.

Инцидент произошел утром 3 декабря на 103-м км МКАД, вблизи пересечения с Щелковским шоссе. По данным сервиса «Яндекс. Карты», по состоянию на 12:00 на месте происшествия сохраняется пробка длиной по 3 км с каждой из сторон.

Ранее в Москве на Ленинградском шоссе подросток за рулем легкового автомобиля Peugeot устроил смертельное ДТП. Машина на большой скорости врезалась в ограждение, в результате чего погибли два человека. За рулем Peugeot находился 17-летний подросток. Транспортное средство принадлежало 21-летней девушке, которая ехала на пассажирском месте. По какой причине она решила передать управление машиной подростку — неизвестно. В результате аварии и владелица машины, и находившийся за рулем несовершеннолетний погибли на месте. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.