На МКАД загорелось такси

На 45 км МКАД загорелось такси, сообщили NEWS.ru в МЧС Москвы. Отмечается, что в 16:20 возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. По информации из ГИБДД столицы, на внутренней стороне 45 км МКАД на время было прекращено движение автотранспорта.

На 45 км МКАД произошло возгорание легкого автомобиля. В 16:20 по Московскому времени возгорание было ликвидировано. На месте работали 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава. При происшествии пострадавших нет. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД, — заявили в МЧС.

27 января загоревшийся автомобиль перекрыл движение по северо-западному тоннелю в сторону Третьего транспортного кольца в Москве.

Ранее в подмосковном городе Солнечногорске на 57-м километре трассы М-11 «Нева» столкнулись 16 автомобилей, пострадавших нет. Движение в направлении области было ограничено из-за ДТП, сообщалось, что в аварию попали фура, бензовоз, пять легковых авто и грузовик.

До этого на внутренней стороне 27-го км МКАД столкнулись шесть автомобилей. Из-за ДТП движение осуществлялось по трем полосам из пяти.