Загоревшийся автомобиль перекрыл тоннель в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Загоревшийся автомобиль перекрыл движение по Северо-Западному тоннелю в сторону Третьего транспортного кольца, сообщают в Telegram-канале дептранса Москвы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.

В Северо-Западном тоннеле произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону ТТК в тоннеле временно остановлено, — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковном городе Солнечногорске на 57-м километре трассы М-11 «Нева» столкнулись 16 автомобилей, пострадавших нет. Движение в направлении области было ограничено из-за ДТП, сообщалось, что в аварию попали фура, бензовоз, пять легковых авто и грузовик.

До этого на внутренней стороне 27-го км МКАД столкнулись шесть автомобилей. Из-за ДТП движение осуществлялось по трем полосам из пяти.