Шесть автомобилей столкнулись на МКАД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на внутренней стороне 27-го км МКАД столкнулись шесть автомобилей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Из-за ДТП движение осуществляется по трем полосам из пяти.

14 января в Якутии на Намском тракте столкнулись 10 машин. В ГИБДД отметили, что один человек обратился за медицинской помощью. Авария произошла в сложных погодных условиях — температура воздуха в Якутии опустилась до минус 50 градусов.

13 января на МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями, сообщает дептранс Москвы. В ведомстве уточнили, что после аварии движение на участке 29-го км автодороги образовался затор.

До этого в Молжаниновском районе столицы на Синявинской улице произошло ДТП с участием каршеринга. Водитель арендованной машины на большой скорости влетел в парковку, где задел несколько автомобилей.