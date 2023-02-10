В Москве водителя насмерть раздавило между машинами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Ленинградском шоссе в районе дома № 112 произошла авария с участием легкового автомобиля и двух грузовиков, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции. В результате ДТП водитель одной из «Газелей» погиб на месте, таксист доставлен в больницу.

В результате ДТП водитель автомобиля «Газель», находившийся между двумя автомобилями, погиб на месте, водитель такси с травмами различной степени тяжести госпитализирован, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, водитель одной «Газели» остановился для осуществления буксировки другой.

Дептранс в Telegram-канале сообщил, что движение в сторону области осуществляется по двум из пяти полос.

Ранее в Каменске-Уральском Свердловской области 17-летний пьяный подросток угнал «Ладу», чтобы впечатлить 19-летнюю девушку, выехал с ней на встречную полосу и попал под «Газель». Обоих госпитализировали с различными травмами и переломами.

В Новочеркасске четверо несовершеннолетних и их 20-летний товарищ угнали автомобиль и врезались в дерево. В результате аварии погиб 15-летний подросток, остальные отделались ранениями. В Сети был опубликован видеоролик с моментом происшествия — 17-летняя пассажирка вела трансляцию.