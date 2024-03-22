На фоне горящего «Крокус Сити Холла» запустили салют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Ксении Собчак опубликовал видео салюта на фоне горящего здания комплекса «Крокус Сити Холл». Кто именно сделал это, не сообщается.

На фоне горящего здания «Крокуса» кто-то запустил салют, — сказано в подписи к ролику.

До этого стало известно, что вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» как минимум пятеро людей в камуфляже открыли стрельбу из автоматов. После стрельбы начался сильный пожар. Также в здании произошел взрыв. Кровля торгового комплекса частично обвалилась. В результате теракта погибли более 40 человек, свыше 100 пострадали.

Также известно, что в «Крокус Сити Холле» продолжается пожар, по данным корреспондента NEWS.ru, второй этаж здания полностью выгорел, произошло обрушение кровли. На место происшествия прибыл вертолет, свыше 50 бригад скорой медицинской помощи.

Telegram-канал «112» написал, что число пострадавших при атаке и стрельбе в «Крокус Сити Холле» возросло до 140 человек. Уточняется, что площадь пожара в здании и на его крыше составляет около 3 тысяч квадратных метров. Под огонь попали люди, которые пришли на концерт группы «Пикник». Некоторые зрители записывали из концертного зала видео и говорили, что террористы подожгли площадку.