Авария с четырьмя машинами на МКАД попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На восьмом километре МКАД 30 января произошло столкновение четырех автомобилей, рассказали NEWS.ru в пресс-службе столичного управления МВД. Одному человеку, попавшему в аварию, потребовалась помощь медицинских специалистов. До этого городской дептранс передавал, что на МКАД столкнулись пять машин. Момент аварии попал на видео.

ДТП с участием четырех автомобилей на 8-м км МКАД, одному человеку потребовалась медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, — рассказали в МВД.

В Telegram-канале дептранса говорится, что движение в районе аварии существенно затруднено. Ведомство рекомендует автомобилистам заранее выбирать один из путей объезда.

Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что на 45-м км МКАД в Москве загорелось такси. Отмечается, что возгорание было вскоре ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Движение на участке было затруднено.

До этого в подмосковном городе Солнечногорске на 57-м километре трассы М-11 «Нева» столкнулись 16 автомобилей, пострадавших не было. Движение в направлении области было ограничено из-за ДТП, сообщалось, что в аварию попали фура, бензовоз, пять легковых авто и грузовик.