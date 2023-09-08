Москвичка продавала порноролики с дочерью 60-летнему педофилу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы снимала порнографические видео с собственной дочерью, сообщает РЕН ТВ. Соответствующие ролики она продавала 60-летнему педофилу. По информации издания, женщина рассматривала данный способ как дополнительный источник заработка.

Покупателем детской порнографии оказался 60-летний педофил из Тамбова, — рассказал собеседник издания.

По факту произошедшего организована проверка. Обстоятельства дела выясняются.

В Свердловской области тем временем женщина опубликовала в Сети порноролик со своей трехмесячной дочерью. Уроженке Урала грозит до 10 лет лишения свободы. Уточняется, что подозреваемой 18 лет, ранее она уже была судима за причинение легкого вреда здоровья и кражу.

Также сообщалось о 19-летней жительнице Тюменской области, которая выложила в Сеть порноролик с участием ребенка. Уватский районный суд приговорил ее к трем годам лишения свободы. Также ее обязали выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей. В суде обвиняемая признала свою вину и раскаялась.

Детскую порнографию в качестве источника заработка использовала и жительница Ростовской области. Она снимала видео с участием своей десятилетней дочери. Ролики она продавала в интернете через один из стриминговых сервисов.