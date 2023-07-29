Мать-рецидивистка сняла более десятка порнороликов с трехмесячной дочерью На Урале мать-рецидивистка сняла и опубликовала лесбийское порно со своей трехмесячной дочерью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Свердловской области ранее судимая мать сняла и опубликовала лесбийское порно со своей трехмесячной дочерью, сообщает Telegram-канал SHOT. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

SHOT пишет, что инцидент произошел в городе Новая Ляля. Там 18-летняя ранее судимая за причинение легкого вреда здоровью и кражу мать сняла свой секс с трехмесячной дочерью на видео. В Сети она опубликовала около 16 роликов.

Против нее завели уголовное дело за изготовление порнографии с несовершеннолетним. Ей грозит до 10 лет колонии.

Ранее правоохранители задержали жительницу Каменска-Шахтинского в Ростовской области. Женщину подозревают в съемках порнороликов с участием своей десятилетней дочери. По предварительной информации, россиянка продавала соответствующие видео в Сети.

28 июля стало известно, что сотрудники полиции задержали 54-летнего водителя школьного автобуса из Успенского района Краснодарского края. Мужчину подозревают в отправке эротических фотографий детям через мессенджеры. В ходе обысков в его доме нашли много компрометирующих материалов.