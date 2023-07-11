Тюменку отправили в тюрьму на три года за порноролик с ребенком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уватский районный суд приговорил 19-летнюю жительницу Тюменской области к трем годам тюрьмы за порноролик с участием ребенка, сообщили Lenta.ru в объединенной пресс-службе судов региона. Также ее обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Порновидео с участием ребенка девушка сняла в сентябре 2022 года. На кадрах знакомая обвиняемой совершила с мальчиком действия сексуального характера. После ролик был отправлен ребенку в соцсети и распространен в Интернете. В суде обвиняемая признала вину и раскаялась.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах полиция задержала 64-летнего охранника детского сада, домогавшегося четырехлетней девочки. Мужчине грозит уголовное дело, ранее он был судим за хулиганство.

А в Волгоградской области задержали 51-летнего санитара психбольницы, который изнасиловал троих мальчиков. Информация о педофиле поступила правоохранителям от матери одного из них. Мужчина в содеянном сознался, против него завели уголовное дело.