Ростовчанку поймали на съемках порнороликов с участием маленькой дочери

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В Каменск-Шахтинском Ростовской области правоохранители задержали 37-летнюю местную жительницу. Ее подозревают в съемках порно-роликов с участием ее десятилетней дочери. По предварительной версии, женщина продавала снятые видео в интернете через один из стриминговых сервисов, зарабатывая таким образом, сообщили «КП — Ростов-на-дону» в донском управлении МВД.

Как уточнили в полиции, женщина оборудовала студию прямо у себя в квартире, где и снимала ролики порнографического содержания с несовершеннолетней. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов, а также насильственных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — подчеркнули в ведомстве.

В подмосковной Дубне полиция ранее забрала учениц пятого и седьмого классов из семьи, где родители зарабатывали на том, что снимали порнографические ролики с участием дочерей. О том, что происходит дома у семейства, сообщила одноклассница девочек, которая пришла к ним в гости. Сначала она рассказала об увиденном матери, а женщина передала данные в полицию.