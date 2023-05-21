В Дубне задержали родителей, снимавших порно с несовершеннолетними дочерьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Дубне полиция забрала учениц пятого и седьмого классов из семьи, где родители зарабатывали на том, что снимали порнографические ролики с участием дочерей, передает РЕН ТВ. О том, что происходит дома у семейства, сообщила одноклассница девочек, которая пришла к ним в гости. Сначала она рассказала об увиденном матери, а женщина передала данные в полицию. Известно, что отца задержали, а мать направили на психолого-психиатрическую экспертизу.

Отец – псих, лишен родительских прав и состоит на учете, — заявил источник канала.

Обе девочки сейчас переданы на воспитание другим родственникам. При обыске в квартире изъят компьютер, в котором хранились порнографические материалы.

Ранее стало известно, что в городе Лесозаводске Приморского края был задержан 38-летний безработный мужчина, подозреваемый в нескольких эпизодах изнасилования пятилетней дочери своей сожительницы. Мужчина с середины марта по середину апреля несколько раз вывозил ребенка в гостиницу за 30 километров от города, где совершал против нее насильственные действия сексуального характера.