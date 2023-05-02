Москвичей призвали не ждать тепла в ближайшие недели Вильфанд: в ближайшие девять дней заметного тепла в Москве ждать не стоит

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Первая декада мая в Москве ожидается прохладной. Температура воздуха 2 и 3 мая будет оставаться относительно комфортной, но уже к концу недели столбики термометра, предположительно, опустятся до плюс 8–10 градусов. Об этом в интервью ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, потепление можно ожидать не раньше, чем во второй декаде месяца.

До конца декады тепла не видно. Мы будем находиться в апрельской погоде. <...> Во вторник утро будет бодрящим — 6–7 градусов тепла, днем потепление до плюс 16–17 градусов. В среду аналогичная погода, но с четверга прогнозируется понижение температуры, — рассказал метеоролог.

Он отметил, что днем 4 мая прогнозируется около 13–14 градусов тепла, в ночь на 5 мая — плюс 10–11 градусов, а на выходных ожидается не выше 8–10 градусов выше нуля. При этом погода с четверга будет облачная, а в выходные не исключены ночные заморозки.

Вильфанд отдельно рассказал о погоде на 9 мая. По его словам, точный прогноз давать еще рано, «но теплая погода точно не ожидается».

Ранее во ВНИИ ГОЧС сообщили, что нарушение энергоснабжения и транспортного сообщения ожидается на территории 11 регионов России, включая Крым и Кубань. Причиной станут сильные осадки и ветер.