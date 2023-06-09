По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 16 до 22 часов в пятницу, 9 июня, в Москве ожидается ливневый дождь, местами гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе с порывами до 17 м/с, рассказали NEWS.ru в столичном главке МЧС. Руководитель прогностического центра «METEO» также сообщил, что признаки непогоды на радарах уже видны на севере и северо-западе столичного региона.