Москвичей предупредили о грозах и мокром снеге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 20 января в Москве ожидаются грозы, дождь и мокрый снег, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы. Москвичей также предупредили об образовании гололедицы и усилении ветра. Жителей и гостей столицы попросили не парковать авто под деревьями, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров при движении на дорогах.

В ближайшие часы и в ночь на 20 января в столице ожидаются местами грозы, дождь, мокрый снег, возможны гололед и усиление ветра с порывами до 15 м/с. <...> При управлении автомобилем строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, — сказано в сообщении.

До этого начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что температура воздуха в Санкт-Петербурге 19 января поднялась до пяти градусов тепла, тем самым достигнув рекордной отметки за всю историю Северной столицы. Синоптик рассказал, что прошлый рекорд для 19 января был установлен в 2020 году. Тогда температура поднялась до +4,7.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что изменчивость погоды зимой гораздо выше, чем летом. Это связано с небольшим влиянием солнечной энергии на температурный режим. При этом он подчеркнул, что температурные скачки, наблюдаемые в Центральной России в этом январе, случаются крайне редко.