Москвичам рассказали о возвращении 30-градусной жары Московское метеобюро: жара в столицу вернется в выходные

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жаркая погода в Москве

Жаркая погода вернется в Москву в выходные. Днем воздух будет прогреваться до +30 градусов, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ночи станут заметно теплее — где-то порядка плюс 15 — плюс 17 градусов в Москве, дневная температура — около 30 градусов. К нам вернется жаркая июльская погода, — сказала синоптик.

Она пояснила, что погоду в столице будет определять гребень антициклона. Повысится атмосферное давление, будет меньше облаков, существенных осадков не ожидается.

Ранее Позднякова объяснила причину аномальной жары в Европе. По ее словам, виноват в этом циклон, принесший раскаленный воздух с запада пустыни Сахара. Возникший затем антициклон распространил «гребень тепла» из Африки на Англию и Центральную Европу.

Синоптик добавила, что в России аномальной жары не ожидается, поскольку страна находится в восточной части антициклона. Погода будет умеренно жаркой.