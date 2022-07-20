Жаркая погода вернется в Москву в выходные. Днем воздух будет прогреваться до +30 градусов, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ночи станут заметно теплее — где-то порядка плюс 15 — плюс 17 градусов в Москве, дневная температура — около 30 градусов. К нам вернется жаркая июльская погода, — сказала синоптик.
Она пояснила, что погоду в столице будет определять гребень антициклона. Повысится атмосферное давление, будет меньше облаков, существенных осадков не ожидается.
Ранее Позднякова объяснила причину аномальной жары в Европе. По ее словам, виноват в этом циклон, принесший раскаленный воздух с запада пустыни Сахара. Возникший затем антициклон распространил «гребень тепла» из Африки на Англию и Центральную Европу.
Синоптик добавила, что в России аномальной жары не ожидается, поскольку страна находится в восточной части антициклона. Погода будет умеренно жаркой.