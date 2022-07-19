Метеоролог рассказала, придет ли 40-градусная жара в Россию Метеоролог Позднякова: Россию ждет умеренно жаркая погода

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жаркая погода в Москве

В Россию не придет сильная жара этим летом, сообщила в беседе с NEWS.ru ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам эксперта, Россия находится в восточной части циклона, который принес в Европу 40-градусную жару. По этой причине ожидается погода без сильных осадков и высоких температур. Метеоролог добавила, что уже в эти выходные в столичном регионе температура вернется к климатической норме — 28–29 градусов Цельсия.

В России аномальной жары не ожидается. Мы находимся далеко от путей движения жаркого воздуха. В ближайшие дни погоду будет определять гребень антициклона, который обеспечивает Европу теплой погодой. Россия находится в восточной части антициклона, и поэтому у нас будет преобладать погода без сильных осадков и высоких температур. В выходные температура вернется к климатической норме — порядка 28–29 градусов Цельсия. Умеренная жара вернется в столицу, — сказала Позднякова.

Метеоролог отмечала, что причиной аномальной погоды в Европе является циклон, который принес жаркий воздух с запада пустыни Сахара. Возникший затем антициклон распространил «гребень тепла» из Африки на Англию и Центральную Европу.

19 июля в Великобритании установлен новый абсолютный температурный рекорд. В районе Юго-Восточной Англии воздух прогрелся до 39,1 градуса Цельсия.