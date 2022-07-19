В Великобритании установлен новый температурный рекорд В районе Юго-Восточной Англии воздух прогрелся до 39,1 градуса Цельсия, установив температурный рекорд

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19 июля в Великобритании установлен новый абсолютный температурный рекорд, сообщает BBC. В районе Юго-Восточной Англии воздух прогрелся до 39,1 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд, составлявший 38,7 градуса, был установлен в 2019 году в Кембридже. Синоптики сообщают, что температура также может подняться выше 40 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологической службы королевства, в поселке Чарлвуд (графство Суррей, Юго-Восточная Англия) воздух прогрелся до 39,1 градуса Цельсия, — передает BBC.

Ранее сообщалось, что Европа столкнется с энергетическим «штормом» раньше, чем это предполагалось. Причиной станет жаркая погода, установившаяся на континенте. При этом регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который принесёт названный «шторм».

Волна жары стала второй за последний месяц в Западной Европе. Учёные связывают её с потеплением климата и установлением парникового эффекта. Жаркая погода способна привести к разрастанию природных пожаров во Франции, Португалии, Греции и Испании.