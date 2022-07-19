Метеоролог объяснил причины аномальной жары в Европе

Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru объяснила причину аномальной жары в Европе. По словам эксперта, причиной такой погоды является циклон, который принес жаркий воздух с запада пустыни Сахара. Возникший затем антициклон распространил «гребень тепла» из Африки на Англию и Центральную Европу. Позднякова отметила, что такая погода установилась надолго.

Одно время над севером Испании был циклон, который закачивал воздух с пустыни Сахара. Затем там установился антициклон — ясное небо и много солнца. С запада Африки продолжился вынос жаркого воздуха. В условиях антициклона воздух раскалялся. Этот гребень тепла впоследствии распространился на Англию и Центральную Европу. В ближайшие дни существенного изменения погоды не произойдет. Жаркая погода в регионе установилась надолго, — сказала Позднякова.

19 июля в Великобритании установлен новый абсолютный температурный рекорд. В районе Юго-Восточной Англии воздух прогрелся до 39,1 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд, составлявший 38,7 градуса, был установлен в 2019 году в Кембридже. Синоптики сообщают, что температура также может подняться выше 40 градусов.

Волна жары стала второй за последний месяц в Западной Европе. Учёные связывают её с потеплением климата и установлением парникового эффекта. Жаркая погода способна привести к разрастанию природных пожаров во Франции, Португалии, Греции и Испании.