Москвичам рассказали о неожиданном погодном повороте в ближайшие дни Синоптик Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве 20 и 21 января

Значительное потепление ожидается в Московском регионе на текущей неделе с температурой на уровне и выше климатической нормы во вторник и среду, 20 и 21 января, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что ночные морозы ослабнут, а дневные значения повысятся до минус 2–4 градусов.

Дальнейшее повышение температуры прогнозируется во вторник и в среду — около и выше нормы. Ночные температуры — минус 5–7 градусов, дневные — минус 2–4 всего-навсего, по области — до минус 6. Заметное повышение температуры, — говорится в сообщении.

Ранее доцент департамента экологической безопасности РУДН Владимир Пинаев объяснил, что снегопад в Москве и Центральной России 8–9 января является результатом глобального потепления. По его словам, интенсивные осадки принес циклон, образовавшийся над прогретыми водами Средиземного моря и смещающийся на север.

Кроме того, метеоролог Мэтт Дэвитт сообщил, что снегопад в городе Пенсакола в солнечном штате Флорида достиг необычного уровня, покрыв землю пятисантиметровым слоем. По его словам, это поистине историческое событие, а снег продолжает идти.