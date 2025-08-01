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01 августа 2025 в 14:21

Москвичам назвали идеальный день для шашлыков в начале августа

Синоптик Шувалов: идеальный день для шашлыков в Москве будет 3 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идеальный день для шашлыков в Москве будет в ближайшее воскресенье, 3 августа, заявил «Радио 1» синоптик Александр Шувалов. Он отметил, что в этот выходной не ожидается осадков.

Воскресенье — хороший солнечный день, по градусам примерно +26, +29. На следующей неделе во вторник ожидаются серьезные осадки в Москве и Подмосковье, — отметил Шувалов.

Он связал предстоящую непогоду с циклоном, который придет с юга. Эксперт не исключил, что может выпасть до месячной нормы осадков за сутки. Синоптик также предупредил о грозах.

Метеоролог Александр Сергеев ранее заявил, что в течение августа стоит ожидать сразу несколько волн похолодания. По его словам, в этом году ожидается ранняя осень. Холодать начнет в последнюю неделю августа.

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