Москвичам пообещали «августовские» выходные

Солнечная и сухая погода ждет москвичей 6 и 7 сентября, температура сохранится в зоне комфортного августовского тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале. По его словам, начало недели в столице выдалось пасмурным и прохладным, однако со 2 сентября ситуация начнет меняться.

На это повлияет скандинавский антициклон. Он сделает облака менее плотными и снизит вероятность дождей. При этом температура установится в рамках +18...+20 — с этого момента в городе начнется бабье лето.

Рабочая неделя финиширует солнечной, сухой и теплой погодой, с температурой около +21...+23, что на 2-3 градуса выше климатической нормы, — подчеркнул Леус.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что к концу первой осенней недели в Москве будет до 22 градусов тепла без осадков. Он отметил, что с 4 сентября температура начнет повышаться.

Также Шувалов заявил, что самые теплые и жаркие дни в Москве пришлись на последние дни августа. По его словам, можно ожидать две или три волны бабьего лета, период хорошей погоды продлится до середины сентября.