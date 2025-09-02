Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 14:39

Москвичам пообещали «августовские» выходные

Синоптик Леус: теплая августовская погода придет в Москву 6 и 7 сентября

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Солнечная и сухая погода ждет москвичей 6 и 7 сентября, температура сохранится в зоне комфортного августовского тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале. По его словам, начало недели в столице выдалось пасмурным и прохладным, однако со 2 сентября ситуация начнет меняться.

На это повлияет скандинавский антициклон. Он сделает облака менее плотными и снизит вероятность дождей. При этом температура установится в рамках +18...+20 — с этого момента в городе начнется бабье лето.

Рабочая неделя финиширует солнечной, сухой и теплой погодой, с температурой около +21...+23, что на 2-3 градуса выше климатической нормы, — подчеркнул Леус.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что к концу первой осенней недели в Москве будет до 22 градусов тепла без осадков. Он отметил, что с 4 сентября температура начнет повышаться.

Также Шувалов заявил, что самые теплые и жаркие дни в Москве пришлись на последние дни августа. По его словам, можно ожидать две или три волны бабьего лета, период хорошей погоды продлится до середины сентября.

синоптики
погода
Михаил Леус
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Зените» раскрыли, как нужно решать вопрос лимита легионеров в РПЛ
Прогулка на катере по каналам Петербурга обернулась гибелью человека
Активы издательства «Музыка» перешли в собственность государства
Депардье ответит в суде за изнасилование молодой балерины
Эксперт дала прогноз на ввод газопровода «Сила Сибири — 2»
Трамп раскрыл, что для него важнее Нобелевской премии
Адвокат назвал условие, при котором оппоненты Ковальчук могут выиграть суд
Врач развеяла популярный миф о вреде бюстгальтера
Банк «Таврический» временно приостановил обслуживание клиентов
Замена «Северным потокам»: что известно о газопроводе «Сила Сибири — 2»
Украина может бойкотировать турнир в Париже из-за русской гимнастки
Турэксперт назвала уникальное место в Китае, где можно загадать желание
Журналист похвастался перед министрами новым шпионским устройством
Косатки взялись за старое и атаковали две яхты
В Госдуме цитатой из Библии описали отношения России и Евросоюза
Американист предсказал, выйдут ли США из НАТО
Москвичам пообещали «августовские» выходные
Появилась информация о пропавшем на СВО сыне убийцы экс-спикера Рады
Путин оценил прогресс в отношениях России и Пакистана
Путин и Шариф встретились в Пекине
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.