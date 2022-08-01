Москвич устроил потоп в храме Христа Спасителя Mash: 40-летний москвич устроил потоп в храме Христа Спасителя

Фото: Кошелев Илья/NEWS.ru

В ночь на 29 июля мужчина пробрался в Храм Христа Спасителя и устроил потоп, в результате которого затопило два подземных этажа храма, пишет Telegram-канал Mash. Мужчина был задержан на выходе из храма и не смог внятно объяснить мотив своего поступка.

Сообщается, что 40-летний Алексей Ратников разбил окно цокольного этажа и залез в храм, после чего прошёл в подворье, размотал пожарные гидранты и открыл воду. В храме затопило коридоры двух этажей, а также администрацию фонда, подворья и малую библиотеку. При выходе из храма он был задержан и заявил, что в храм его «кто-то послал». В отношении Ратникова составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «вандализм».

Ранее житель Санкт-Петербурга поджёг храм Святителя Василия Великого в историческом районе Осиновая роща из-за ссоры с супругой, работающей в этой церкви. По данным полиции, утром после семейной стычки мужчина пришёл в храм с канистрой бензина, поджёг его и скрылся. Он был задержан и признал вину, в отношении семьянина возбуждено уголовное дело.