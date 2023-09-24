Появилось видео, как москвич случайно поджег свое авто во время пробуксовки Москвич случайно поджег свое авто во время пробуксовки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве водитель Mercedes случайно поджег свое авто во время пробуксовки у здания клуба Base, кадрами с места происшествия поделился подписчик Telegram-канала «Подъем». На опубликованном видео видно, как окружающие пытаются потушить огонь, однако у них это не выходит, и загоревшаяся машина уезжает с места парковки.

По данным «Подъема», инцидент произошел 23 сентября в Москве на улице Орджоникидзе. По информации издания, сотрудникам МЧС удалось потушить пожар. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что полицейский автомобиль загорелся на Варшавском шоссе в московском районе Чертаново. По данным СМИ, машина воспламенилась прямо во время движения. Сотрудники МЧС потушили огонь.

До этого сообщалось о сильном пожаре на площади трех вокзалов в Москве. Возгорание зафиксировали накануне, примерно в 17:30. Как стало известно позднее, огонь охватил складские помещения. Площадь пожара составила порядка 600 квадратных метров.

Кроме того, стало известно о возгорании на Рублевском шоссе. Там дотла выгорели три автомобиля. Инцидент произошел ночью 29 августа возле дома № 97. Пострадавших в результате случившегося нет. До этого на северо-западе Москвы злоумышленник поджег участок мирового судьи № 160. Огонь вспыхнул в кабинете секретаря. После того как в здании начался пожар, сработала сигнализация, охранник сразу вызвал пожарных.