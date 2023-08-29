В Москве произошел пожар на Площади трех вокзалов

Фото: NEWS.ru

Сильное задымление наблюдается в Москве на Площади трёх вокзалов, сообщает Telegram-канал Baza. Как отмечается, горят складские помещения.

На кадрах, которые публикует канал, видно, как в небо поднимаются клубы чёрного дыма. Отмечается, что их хорошо видно за несколько километров от района возгорания.

Как рассказали NEWS.ru в ГУ МЧС России по городу Москве, сообщение о возгорании поступило в 17:30. Пожарные выехали на место, подробности уточняются.

По данным РИА Новости, на Комсомольской площади загорелся «склад с имуществом РЖД».

Ранее сообщалось, что ночью 28 августа на северо-западе Москвы злоумышленник поджег участок мирового судьи № 160. Огонь вспыхнул в кабинете секретаря судьи. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. После того как в здании начался пожар, сработала сигнализация, охранник сразу вызвал пожарных. После тушения в кабинете секретаря обнаружили полулитровую бутылку с фитилем.

Также сообщалось о возгорании на Рублевском шоссе. Там дотла выгорели три автомобиля. Инцидент произошел ночью 29 августа возле дома № 97. Общая площадь возгорания составила девять квадратных метров.

Крупный пожар в Москве произошел и накануне на ВДНХ. На кадрах, распространившихся в Сети, видны поднимающиеся столбы густого черного дыма возле колеса обозрения. Из административного здания спасатели эвакуировали порядка 200 человек.