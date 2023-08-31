На Варшавском шоссе в Москве загорелся полицейский автомобиль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейский автомобиль загорелся на Варшавском шоссе в московском районе Чертаново, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Как утверждается, машина воспламенилась прямо во время движения. На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС.

Ссылаясь на комментарии очевидцев, канал уточнил, что полицейским удалось спастись. Они выпрыгнули из горящего автомобиля прямо на ходу. Их состояние не раскрывается. Причины возгорания также неизвестны. На кадрах с места событий видно, что пылающая машина остановилась прямо на дороге. Над ней поднимается столб густого дыма.

Ранее сообщалось о сильном пожаре на площади трех вокзалов в Москве. Возгорание зафиксировали накануне, примерно в 17:30. Как стало известно позднее, огонь охватил складские помещения. Площадь пожара составила порядка 600 квадратных метров.

Кроме того, стало известно о возгорании на Рублевском шоссе. Там дотла выгорели три автомобиля. Инцидент произошел ночью 29 августа возле дома № 97. Пострадавших в результате случившегося нет. До этого на северо-западе Москвы злоумышленник поджег участок мирового судьи № 160. Огонь вспыхнул в кабинете секретаря. После того как в здании начался пожар, сработала сигнализация, охранник сразу вызвал пожарных.