Злоумышленник поджег судебный участок в Москве Baza: на северо-западе Москвы подожгли участок мирового судьи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ночью 28 августа на северо-западе Москвы злоумышленник поджег участок мирового судьи № 160, сообщил Telegram-канал Baza. Уточняется, что огонь вспыхнул в кабинете секретаря судьи. Площадь возгорания составил 6 кв. м. На месте проводится проверка.

После того, как в здании начался пожар, сработала сигнализация, охранник сразу вызвал пожарных. После тушения в кабинете секретаря обнаружили полулитровую бутылку с фитилем.

Ранее сообщалось, что мужчина попытался поджечь пункт отбора контрактников на военную службу в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел вечером 26 августа в Адмиралтейском районе. Нападавший разбил стекло в здании кирпичом и попытался его поджечь, но не смог, поскольку его задержали сотрудники пункта. Мужчину доставили в полицию на допрос. Позднее суд отправил его в СИЗО до 25 октября.

До этого стало известно, что житель Краснодара приговорен Южным окружным военным судом к шести годам лишения свободы за попытку поджога военкомата. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Согласно материалам уголовного дела, россиянин попытался поджечь военкомат в сентябре 2022 года. Он самостоятельно изготовил зажигательные изделия и бросил их в одно из окон здания. Возгорания не произошло по независящим от злоумышленника обстоятельствам.