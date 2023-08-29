Три автомобиля сгорели дотла на Рублевском шоссе в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три автомобиля сгорели дотла на Рублевском шоссе в Москве. Видео публикует РЕН ТВ. Инцидент произошел ночью 29 августа возле дома № 97. Общая площадь возгорания составила девять квадратных метров.

По данным канала, пострадавших в результате случившегося нет. Причины возгорания устанавливаются.

Накануне крупный пожар произошел в Москве на ВДНХ. На кадрах, распространившихся в Сети, видны поднимающиеся столбы густого черного дыма возле колеса обозрения. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Из административного здания спасатели эвакуировали порядка 200 человек.

Также в понедельник, 28 августа, сообщалось о пожаре в Красногорске. Он произошел утром на крыше жилого дома и охватил порядка тысячи квадратных метров. Огонь перекинулся на балкон одной из квартир. Спасатели эвакуировали жильцов. Один из сотрудников МЧС получил травмы.

До этого двое злоумышленников сожгли стоянку электросамокатов в Дальнегорске. На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин в масках и темной одежде обливают горючей жидкостью стоящие в ряд транспортные средства, после чего бросают пластиковые тары и поджигают. Уничтожено порядка 10 самокатов.